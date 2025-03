Zelensky reacende boatos sobre Putin; o que sabemos da saúde do russo

Quais são os boatos? Em 2022, a página web russa Proekt publicou a investigação mais completa sobre o estado de saúde de Putin. O portal concluiu que as viagens do presidente para sua casa em Sochi, às margens do Mar Negro nos últimos anos, coincidiram com a chegada de um amplo grupo de médicos. Entre eles estava um especialista em câncer de tireoide, Yevgeny Selivanov. Naquele momento, alguns boatos mencionaram banhos de sangue extraído da galhada de cervos siberianos, que supostamente melhoram a expectativa de vida e o vigor sexual, um método recomendado pelo ministro da Defesa, Serguei Shoigu, originário da Sibéria.

Câncer em estágio avançado. A revista Newsweek, citando fontes de Inteligência americanas, reportou que Putin estava tratando um câncer em estágio avançado. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos negou ter sido a fonte da informação. O chefe da Inteligência ucraniana, general Kyrylo Budanov, disse, por sua vez, à Sky News, que Putin tinha câncer.

Suspeita de Parkinson. E-mails vazados de uma fonte de inteligência russa afirmam que ele tem Parkinson. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a doença de Parkinson está em estágio inicial, mas é o câncer de pâncreas que deixa mais sensível a saúde do líder russo.

Fezes de Putin são recolhidas. Segundo o semanário francês Paris Match, durante as visitas à França, em 2017, e à Arábia Saudita, em 2019, Putin era escoltado no banheiro por um grupo encarregado de coletar suas fezes para evitar qualquer amostra que pudesse dar informações sobre seu estado de saúde.

É difícil saber o que tem de verdade nas especulações. Já que é quase impossível descobrir qualquer detalhe da vida privada de Putin, os dados de saúde parecem ser ainda mais improváveis. Em 2022, o secretário de imprensa do líder russo, Dmitry Peskov, negou qualquer problema. Naquele mesmo ano, o portal russo Proekt, que tentou fazer um levantamento sobre a saúde do presidente do país, Peskov afirmou que o presidente da Rússia "se exercita, caminha na taiga e só fica doente com um resfriado", negando qualquer problema de saúde.

Kremlin não detalha estado de saúde de Putin. A única vez que o Kremlin confirmou que Putin tinha um problema de saúde foi no outono de 2022, quando ele desapareceu da cena pública e cancelou reuniões. Naquele momento, o Kremlin se referiu a uma distensão muscular e um jornal russo indicou problemas nas costas. Segundo o site Proekt, foi durante aquele período que surgiram problemas de saúde importantes.