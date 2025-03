'Situação estava perdida': como foi o dia mais crítico do papa no hospital

Na manhã do dia 28, o Vaticano informou aos fiéis que Francisco havia saído do estado crítico. As duas semanas anteriores inspiraram cuidados dos médicos, já que o quadro do Papa havia evoluído para uma pneumonia bilateral (nos dois pulmões). Sua infecção ainda era polimicrobiana, ou seja, causada por mais de um vírus e/ou bactéria e a gravidade do quadro exigiu uma transfusão de sangue.

Diante dos progressos, a Santa Sé declarou que o estado de saúde do Santo Padre era "complexo", mas "estável". A insuficiência renal leve que ele sofria desapareceu, mas ainda não havia previsão de alta. Fiéis foram informados de que Francisco estava melhorando e havia passado uma noite tranquila, mas devido ao seu quadro delicado, mais dias de estabilidade seriam necessários antes que os médicos tomassem uma decisão.

Durante a manhã, o papa foi à capela orar e ainda chegou a receber a Eucaristia. Francisco até então fazia tratamentos alternados com máscara de oxigênio e oxigenoterapia de alto fluxo. Ele ainda seguia um regime de fisioterapia respiratória e estava disposto o suficiente para continuar trabalhando entre os procedimentos, no seu quarto no hospital.

Papa Francisco fazia orações em capela no décimo andar do hospital Gemelli, em Roma Imagem: Santa Sé/via Reuters

Naquela tarde, porém, tudo mudou. A Santa Sé, que costumava emitir apenas boletins diários a respeito da saúde do papa, voltou a atualizar os fiéis com o anúncio de que Francisco teve uma crise de broncoespasmo isolado enquanto comia. Com a tosse intensa, Francisco acabou vomitando e aspirando uma parte do conteúdo do estômago, o que causou a piora de sua condição respiratória.

O pontífice teve que ser submetido a uma aspiração bronquial para limpar suas vias respiratórias. Pela primeira vez, o Vaticano anunciou que Francisco havia sido colocado em ventilação mecânica, ainda que não invasiva, para melhorar seus níveis de oxigênio. Ele se manteve consciente o tempo todo.