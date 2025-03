Submarino afunda com turistas e deixa 6 mortos na costa do Egito

Ainda não se sabe o que causou o naufrágio do submarino. O incidente ocorreu por volta das 10h do horário local (5h no horário de Brasília) a cerca de 1 km da costa, em uma das praias turísticas.

Submarino é da Sindbad, ainda segundo a BBC. A empresa organiza viagens turísticas na área de Hurghada há vários anos e permite que os clientes viajem 25 metros de profundidade no mar para explorar recifes de coral, conforme diz seu site.