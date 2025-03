Mais simples: o que o Papa mudou no rito fúnebre de pontífices no Vaticano

Papa emérito Bento 16 sendo velado na Basílica de São Pedro, em 2023 Imagem: Vaticano via AFP

Quer ser enterrado fora do Vaticano. Em vez de ficar com outros 91 papas que estão enterrados na Basílica de São Pedro, o papa afirmou querer ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, dedicada a Maria, Mãe de Deus, em Roma, onde ele tradicionalmente frequenta para rezar antes e depois de suas viagens ao exterior. O último papa a ser enterrado fora do Vaticano foi Leão XIII, que morreu em 1903.

O que explica as novas regras?

Papa quer retomar as bases simplistas do cristianismo. Embora os ritos focassem na representação do pontífice e sua importância para a Igreja, para Francisco é mais importante se ater ao significado espiritual da morte, além da liturgia centrada na fé.

Como é o funeral de um papa?

O rito de exéquias —palavra comumente utilizado no Vaticano— de um papa é dividido em três "estações". Todas elas foram detalhadas Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, sendo elas: