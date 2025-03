Destroços, desespero e feridos: veja fotos e vídeos do terremoto na Ásia

Ponto do tremor, a 10 km de profundidade, é considerado raso pelas autoridades, o que pode ter contribuído com a gravidade do fenômeno. No país do epicentro, ao menos cinco pessoas morreram: três delas estavam em uma mesquita que desabou parcialmente em Taungoo e outras duas em um hotel que caiu em Aung Ban.

Homem é resgatado de escombros de prédio em construção em Bangkok, na Tailândia Imagem: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Primeiras fotos após o tremor mostram desespero de testemunhas e trabalhos de socorristas. Em Bangkok, um prédio de 30 andares em construção caiu e ao menos três pessoas morreram. Cinquenta trabalhadores ficaram feridos e autoridades procuram por sobreviventes sob os escombros.

Médicos transportam pessoas feridas para hospitais em Naypyidaw, no Miamar Imagem: Sai Aung MAIN / AFP

Outros edifícios precisaram ser evacuados por risco aos moradores e trabalhadores. Algumas das imagens mostram pessoas sendo retiradas dos escombros por equipes médicas. Não há clareza sobre quantas pessoas podem estar feridas e o número de mortos pode subir.