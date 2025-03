Terremoto causa destruição e mortes em Mianmar e na Tailândia

O órgão da OEA é responsável por monitorar e denunciar violações dos direitos humanos no continente americano.

Os EUA trabalham pela eleição da dissidente cubana Rosa María Payá para uma das três vagas abertas na comissão, que tem sete integrantes.

O Brasil quer emplacar o acadêmico Fábio de Sá e Silva, que já trabalhou no Ministério da Justiça.

Segundo Jamil Chade, o temor é que a comissão seja controlada pela direita trumpista e apoie a tese bolsonarista de que há uma ditadura no Brasil.

A eleição está marcada para o final de junho, durante a Assembleia-Geral da OEA em Antígua e Barbuda. Leia mais.

Naufrágio de submarino mata 6 turistas no Egito

Seis pessoas morreram ontem no naufrágio de um submarino para turistas em Hurghada, na costa egípcia do Mar Vermelho, a 460 quilômetros do Cairo.