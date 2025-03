Trump vai investigar Disney por programas de diversidade na empresa

A FCC (Comissão Federal de Comunicações), agência que regula o setor de comunicações dos Estados Unidos, disse que vai investigar a Walt Disney e sua TV, ABC, por conta de suas práticas e diversidade.

O que aconteceu

As práticas para diversidade da Disney estariam em desacordo com as regulamentações de igualdade e oportunidade de emprego da agência, segundo a FCC. O presidente da entidade, Brendan Carr, se pronunciou ontem sobre a ação.

A agência quer constatar se as ações para diversidade da empresa são responsáveis por "discriminações". Segundo carta enviada por Carr ao CEO da Disney, Bob Iger, a agência está preocupada com alguns programas de diversidade da empresa, chamadas por ele de DEI (Políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão).