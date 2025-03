Mortes passam de 1.700 após terremoto em Mianmar e Tailândia

Terremoto afetou grandes áreas de Mianmar, desde o centro até as colinas de Shan. Uma avaliação inicial feita pela oposição de Mianmar avalia que pelo menos 2.900 edifícios, 30 estradas e sete pontes foram danificados pelo terremoto.

Governo militar de Mianmar fez um raro pedido por ajuda estrangeira após declarar estado de emergência em seis regiões. O presidente da junta militar, Min Aung Hlaing, convidou "qualquer país, qualquer organização" a vir e ajudar. Países vizinhos, como Índia e China, já enviaram socorristas e ajuda humanitária.

Agências dizem que Mianmar não está preparado para um desastre dessa magnitude. O país ainda não se recuperou da guerra civil em 2021, que abalou a economia, deslocou 3,5 milhões de pessoas e que deu início a um golpe de Estado. Antes do terremoto, as Nações Unidas estimaram que 15 milhões de birmaneses corriam o risco de morrer de fome em 2025.

Prédio tombou em Mandalay, no centro de Mianmar, após forte terremoto Imagem: Stringer/REUTERS

Em Bangkok, número de mortos subiu para 18. Onze trabalhavam no canteiro de obras do prédio de 33 andares que desabou na cidade, afirmou o governador Chadchart Sittipunt.

Equipes de resgate entram no 3º dia de buscas nos escombros do prédio que desabou. "Estamos fazendo o melhor que podemos com os recursos que temos porque cada vida importa", disse Sittipunt à imprensa. Cerca de 320 funcionários estavam no local quando a estrutura cedeu pela força do terremoto.