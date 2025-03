Argentina pede cota inicial de 40% em empréstimo de US$ 20 bilhões do FMI

A Argentina solicitou a primeira parte do empréstimo de US$ 20 bilhões negociado com o FMI (Fundo Monetário Internacional).

O que aconteceu

Luis Caputo, ministro da Economia argentino Imagem: Agustin Marcarian - 22.jul.2018/AFP

O país solicitou uma parcela inicial de 40%. Segundo o ministro da Economia argentino, Luis Caputo, a porcentagem é maior do que o usual nessas negociações, mas cabível pelo país ter eliminado o déficit fiscal e feito o corte de despesas públicas.