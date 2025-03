Rússia ataca hospital com drones na 2ª maior cidade da Ucrânia; 2 morreram

Um ataque de drones russo atingiu um hospital militar, um dormitório para refugiados e outros prédios residenciais de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. O ataque aconteceu na noite de ontem, quando muitos moradores dormiam.

O que aconteceu

Ao menos duas pessoas morreram no que a Ucrânia chamou de "ataque deliberado e direcionado". O bombardeio matou um homem de 67 anos e uma mulher de 70 anos, segundo o governador regional Oleh Syniehubov.

Outras 35 pessoas ficaram feridas, incluindo cinco crianças e militares em tratamento. Um sobrevivente contou à Reuters que tentava se proteger no seu apartamento quando foi atingido por estilhaços. "Eu já tinha me despedido da vida", afirmou Anton, de 22 anos. Ele foi atendido com ferimentos na cabeça e na mão esquerda.