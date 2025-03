Mulher dormia com martelo no sutiã em estação na Antártida para se defender

O homem, por fim, nunca foi julgado criminalmente por este caso. Contudo, em outra ação em nome de uma ex-mulher dele, acabou condenado a trabalho comunitário por descumprir ordem de contato.

Caso não foi o único. O Programa Ártico dos EUA divulgou um relatório em 2022 narrando que 59% das mulheres disseram que sofreram violência ou assédio enquanto estavam em isolamento.

Repercussão recente

No último mês, trabalhadores da África do Sul relataram problemas semelhantes. Um grupo de pesquisadores disse que o comportamento de um dos membros da equipe "escalou a um ponto que é profundamente perturbador".

A pessoa teria agredido e assediado sexualmente colegas na base Sanae IV. Ainda de acordo com a denuncia encaminhada por e-mail pelo grupo ao Ministério do Meio Ambiente sul-africano e noticiada pelo jornal Sunday Times da África do Sul, as pessoas estariam preocupadas em serem as próximas vitimas do homem.

As autoridades disseram que resolveram o conflito remotamente. Em nota, o ministério disse que o agressor passou por uma série de avaliações e que as alegações estavam sendo investigadas. A pasta ainda informou que a pessoa pediu desculpas e demonstrou remorso após o ocorrido.