600 km, 3 países de mãos dadas: a corrente humana que mudou a Europa

O conteúdo incluía a cooperação econômica entre as nações e a expansão territorial de seus respectivos governos na Europa Oriental. Em 1940, os países bálticos foram ocupados pela URSS e passaram a ser repúblicas socialistas soviéticas.

O documento era composto, também, por um pacto de não agressão de 10 anos entre a Alemanha e a União Soviética. Este acordo, no entanto, seria quebrado em junho de 1941, quando as tropas alemãs invadiram a URSS.

No final da década de 1980, os efeitos do pacto ainda estavam presentes nos estados bálticos. A região ainda era ocupada, mas a URSS negou a existência do documento de 1939. Segundo o portal oficial do protesto, The Baltic Way, o governo soviético alegava que os estados bálticos haviam se juntado voluntariamente à União Soviética.

No 50º aniversário do Pacto Hitler-Stalin, cidadãos da Estônia, da Letônia e da Lituânia se juntaram em um protesto. O povo exigia o reconhecimento público dos protocolos secretos do acordo e a independência dos estados bálticos.

Corrente humana ultrapassou fronteiras

Na noite de 23 de agosto de 1989, aproximadamente dois milhões de habitantes formaram uma corrente humana. A linha formada pelas pessoas ia de Tallinn, na Estônia, passando por Riga, na Letônia, e chegava até Vilnius, na Lituânia, em um percurso de mais de 600 quilômetros. Milhares de pessoas dirigiram até os territórios bálticos menos habitados para dar sequência à corrente humana e fazer parte da manifestação.