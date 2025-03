Exército de Israel ordena evacuação de milhares de palestinos em Rafah

O Exército israelense emitiu hoje ordens de evacuação em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, indicando que em breve daria início a uma nova onda de ataques na cidade.

O que aconteceu

Porta-voz israelense Avichay Adraee fez anúncio pelo X. O aviso foi direcionado para todos os moradores das áreas de Rafah, dos municípios de Al-Nasr e Al-Shawka e dos bairros de Al-Salam, Al-Manara e Qizan Al-Najjar.

Militar disse que palestinos deveriam se deslocar imediatamente para abrigos em Al Mawasi. ''As IDF estão retornando para lutar com grande força para eliminar as capacidades das organizações terroristas nessas áreas'', afirmou.