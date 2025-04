Governo militar e guerra civil: como é Mianmar, país afetado por terremoto

Mianmar foi atingida por um terremoto de magnitude 7,7 na última sexta-feira. Até o momento, mais de 2.000 mortes foram confirmadas, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número de vítimas fique acima de 10 mil. O órgão também avalia que o custo financeiro da catástrofe pode ser de bilhões de dólares, superando até mesmo o PIB do país.

O que se sabe sobre o país

Colônia da Grã-Bretanha até 1948, Mianmar fica no sudeste da Ásia e faz fronteira com países como Tailândia, China e Índia. Tem cerca de 54 milhões de habitantes —um pouco mais do que o estado de São Paulo.

A pobreza no país dobrou em seis anos, afetando mais de 49,7% da população. Levantamento do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) mostrou que, em 2023, quase metade da população vivia com 75 centavos de dólar por dia (R$ 4,29 na cotação atual)—em 2017, esse percentual era de 24%.