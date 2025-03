Homem é investigado por iniciar o pior incêndio florestal da Coreia do Sul

Um homem de 56 anos está sendo investigado por supostamente ter iniciado o incêndio florestal que deixou 30 mortos na Coreia do Sul. O suspeito realizava um ritual ancestral junto a um túmulo de um familiar quando o fogo começou, segundo a BBC.

O que aconteceu

Homem cuidava de um túmulo em uma colina no condado de Uiseong, na província de Gyeongsang do Norte, em 22 de março. Essa é uma tradição na Coreia do Sul, especialmente durante a primavera e o outono, segundo a CNN.

De acordo com a BBC, a filha do suspeito disse aos investigadores que o fogo começou depois que seu pai tentou queimar galhos de árvores pendurados sobre os túmulos. O homem nega as acusações. Ele foi fichado pela polícia e será interrogado após a conclusão das investigações. O suspeito não foi preso.