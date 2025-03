Mercados despencam pelo mundo às vésperas das tarifas de Trump

2 mil mortos em Mianmar

Subiu para 2 mil o número de mortos pelo terremoto de sexta-feira, anunciou hoje a junta militar que governa Mianmar. Mais cedo, quatro pessoas foram resgatadas com vida dos escombros de um prédio que desabou em Mandalay.

Na Tailândia, as equipes de resgate continuam trabalhando nos escombros de um arranha-céu em construção que desabou em Bangcoc, mas socorristas disseram que não há mais sinais de vida. Pelo menos 12 pessoas morreram no local.

Cientistas dizem que as primeiras análises do tremor indicam que ele foi um terremoto super-shear, o que significa que a ruptura das placas terrestres é mais rápida do que a velocidade das ondas do terremoto, o que multiplica o seu o poder de destruição.

Trump sobre 3º mandato: 'Não estou brincando'

Trump disse ontem que "não está brincando", quando fala sobre tentar um terceiro mandato na Presidência dos EUA, o que é proibido pela Constituição do país. A declaração foi feita em entrevista à rede de TV NBC.