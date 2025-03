Quatro sobreviventes são resgatados em Mianmar após 65 horas de terremoto

Guerra civil em Mianmar tem dificultado trabalho de socorro às vítimas. "O acesso a todas as vítimas é um problema... dada a situação do conflito. Há muitos problemas de segurança para acessar algumas áreas nas linhas de frente em particular", disse Arnaud de Baecque, representante residente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Mianmar, à Reuters.

Um grupo rebelde disse que o exército governante de Mianmar seguia realizando ataques aéreos após o terremoto. O ministro das Relações Exteriores de Cingapura pediu um cessar-fogo imediato para ajudar nos esforços de socorro às vítimas.

Na capital tailandesa, Bankok, um corpo foi retirado dos escombros de um arranha-céu em construção. Com isso, o número de mortos na Tailândia aumentou para 19, enquanto 75 ainda seguem desaparecidos.

*Com informações da Reuters