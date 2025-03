Terremoto em Mianmar: número de mortos passa de 2 mil; 270 estão sumidas

'Quero ouvir sua voz': famílias rezam por monges sob escombros

Esforços para recuperar sobreviventes seguem. Sobreviventes foram retirados dos escombros em Mianmar e sinais de vida foram detectados nas ruínas de um arranha-céu em Bangkok hoje.

Um socorrista carrega equipamento enquanto uma equipe vasculha os escombros de um prédio destruído em busca de sobreviventes em Mandalay em 29 de março de 2025, um dia após um terremoto atingir o centro de Mianmar Imagem: SAI AUNG MAIN/AFP

O terremoto foi o mais violento em décadas. O país enfrenta o desastre imerso em um conflito civil que destruiu seu sistema de saúde.

Operações humanitárias estão prejudicadas por danos nas estradas e na infraestrutura local. A análise é da agência humanitária da ONU, Ocha.

"Os danos à via expressa Yangon-Nay Pyi Taw-Mandalay levaram a interrupções no serviço, com rachaduras e distorções na superfície, forçando os ônibus rodoviários a interromper as operações", disse a agência da ONU em um comunicado.