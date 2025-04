Como tablet achado no rio Tâmisa ajudou a desvendar plano de assassinato

Roubo em Genebra, na Suíça, também tem provas da participação dos criminosos. As peças roubadas equivalem a 2,8 milhões de libras (R$ 20,7 milhões) e foram tiradas do lado de fora do Museu de Arte do Extremo Oriente.

Um apartamento no condado de Kent, na Inglaterra, também foi roubado pelo trio de criminosos. Fingindo serem policiais, com uma luz azul piscando no teto de um carro alugado, eles e mais um comparsa forçaram a entrada na propriedade e roubaram itens de design. Por este crime foram condenados na Corte da Coroa (tribunal superior de primeira instância para casos criminais) de Maidstone por roubo e tentativa de roubo de outro apartamento.

A verdade no rio Tâmisa

Declaração de Louis, um dos criminosos, culminou no encontro do iPad no rio Tâmisa. Nas imagens de segurança recuperadas na noite do crime em Kent, ele disse que era possível vê-lo "tomando um pouco de ar".

Quando os policiais resgataram as imagens para comprovar a alegação, descobriram algo intrigante: Kelly desaparecia em direção às margens do rio. "Imediatamente, pensamos que se alguém quisesse descartar algo crucial, provavelmente seria uma arma de fogo", disse o detetive Webb.

"As pessoas ficaram pasmas e boquiabertas", relembrou Webb, à BBC. "O detetive Matthew Freeman me ligou e disse: Fomos ao Tâmisa e encontramos um iPad", completou.