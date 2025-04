Filho é condenado após matar mãe por seguro de vida de R$ 6 mi na Austrália

Juiz afirmou que o crime foi uma "traição máxima" do filho com a mãe, que se esforçou para criar os quatro filhos. "Foi a traição da pessoa que te trouxe a este mundo, seus filhos e seu neto", disse o juiz Bruno Fiannaca, acrescentando que o assassino não é uma pessoa confiável.

Magistrado ainda ressaltou que informações compartilhadas no julgamento mostram que Andre se dedicou para fazer as apólices do seguro de vida. Fiannaca também afirmou que o crime representava a maior traição à confiança de Colleen e tudo que ela forneceu ao filho.

À justiça, o homem confessou que não informou à polícia que viu a mãe no dia do crime. Ele alegou que a genitora não estava com um "estado de espírito adequado na época", sugerindo que Colleen pode ter tirado a própria vida, ainda argumentando que buscou o seguro rapidamente porque se fosse descoberto que ela teria se suicidado, as apólices seriam anuladas.

Na época do crime, o filho mostrava uma vida glamourosa nas redes sociais com a ex-esposa, uma influenciadora. Eles tinham dívidas de US$ 112 mil quando se relacionavam e, para a promotoria, o crime foi cometido porque o homem queria provar à então companheira que ele poderia contribuir financeiramente na família, informou o ABC (Australian Broadcasting Corporation). O casal teve um filho em fevereiro de 2019.

Antes de matar sua mãe, Andre estava sendo perseguidos por cobradores. Apesar de investir em criptomoedas, o corretor nunca obteve lucro. A então esposa não foi denunciada por relação com o crime.