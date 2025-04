Europa diz ter plano de represália 'sólido' contra tarifas de Trump

Segundo o governo do Líbano, o bombardeio israelense de hoje matou três pessoas. Israel afirmou que o ataque visava um dirigente do grupo Hezbollah, que foi morto.

Há duas semanas, Israel também abandonou o acordo de cessar-fogo com o grupo palestino Hamas e voltou a bombardear a Faixa de Gaza, deixando mais de mil mortos, entre eles cerca de 300 crianças, segundo a ONU.

Pobreza cai na Argentina

O índice de pobreza na Argentina no segundo semestre de 2024 caiu para 38,1%, um recuo de 14,8 pontos percentuais em relação ao pico de 52,9% registrado no primeiro semestre.

A proporção das pessoas em estado de indigência também caiu do recorde de 18,1% para 8,2% no período.

O resultado reverte o movimento registrado no começo do governo de Javier Milei, após a desvalorização do peso, corte de subsídios sociais e crescimento do desemprego.