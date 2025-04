Paraguai convoca embaixador no Brasil: o que isso significa?

Não significa rompimento imediato. O gesto não representa uma ruptura das relações diplomáticas, mas pode evoluir para isso caso as tensões aumentem.

Possibilidade de retaliação. O país afetado pode responder com medidas semelhantes, agravando a crise diplomática.

Venezuela também chamou embaixador de volta

País enfrenta crise diplomática com o Brasil. Em outubro do ano passado, a Venezuela também convocou seu embaixador de volta para Caracas. A medida foi tomada após o Brasil vetar a entrada da Venezuela no Brics.

Reação do governo Maduro. O gesto demonstrou a insatisfação do país com a decisão do governo Lula e ampliou a tensão entre os dois países.

Entenda crise com Paraguai

Abin teria realizado ação hacker contra autoridades paraguaias para obter informações sobre a negociação do tratado de Itaipu. Governo paraguaio anunciou a convocação do embaixador Juan Ángel Delgadillo e exigiu explicações detalhadas do Brasil.