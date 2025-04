Terremoto em Mianmar: rebeldes anunciam cessar-fogo para ajuda humanitária

Guerra civil em Mianmar estava dificultando trabalho de socorro às vítimas. "O acesso a todas as vítimas é um problema... dada a situação do conflito. Há muitos problemas de segurança para acessar algumas áreas nas linhas de frente em particular", disse Arnaud de Baecque, representante residente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Mianmar, à Reuters.

Um grupo rebelde disse que o exército governante de Mianmar seguia realizando ataques aéreos após o terremoto. O ministro das Relações Exteriores de Cingapura pediu, então, ainda durante o final de semana um cessar-fogo imediato para ajudar nos esforços de socorro às vítimas.

Mais de 2 mil mortos e centenas de desaparecidos

Um socorrista carrega equipamento enquanto uma equipe vasculha os escombros de um prédio destruído em busca de sobreviventes em Mandalay em 29 de março de 2025, um dia após um terremoto atingir o centro de Mianmar Imagem: SAI AUNG MAIN/AFP

O número de mortos no terremoto em Mianmar aumentou para 2.719. Outras 4.521 pessoas ficaram feridas e 441 continuam desaparecidas.

Sobreviventes em Mandalay contam que escavaram com as próprias mãos para tentar salvar quem estava preso. Eles relatam a falta de maquinário pesado e a ausência de autoridades. "Não há ajuda simplesmente porque não há mão de obra, equipamentos ou veículos", disse um morador que não quis se identificar.