Terremoto: mortos em Mianmar chegam a 2.700; Bangkok procura sobreviventes

Com medo de novos desabamentos, centenas de moradores improvisaram acampamentos para dormir nas ruas. A cidade de Mandalay continua a registrar tremores secundários desde o forte terremoto de sexta (28). "Não ousamos voltar para casa porque temos medo de que um prédio no bairro desmorone sobre nós", afirmou Hlaing Hlaing Hmwe, 57 anos.

Birmaneses convivem com o calor de 40º C e o cheiro forte de corpos em decomposição, apesar do trabalho das ambulâncias para transportar as vítimas. Até agora, cerca de 300 corpos foram transportados, forçando os funcionários do crematório Kyar Ni Ban a trabalhar seis horas extras.

No primeiro dia do terremoto, ajudamos os feridos a chegar ao hospital. No segundo dia, só tínhamos mortos para transportar.

Nay Htet Lin, líder de uma equipe de quatro socorristas

A cremação é defendida pelo budismo, a religião majoritária em Mianmar (85%). Os budistas acreditam que essa prática funerária permite que a alma se liberte do corpo e facilite a reencarnação.

Guerra civil em Mianmar dificulta socorro às vítimas. "O acesso a todas as vítimas é um problema... dada a situação do conflito. Há muitos problemas de segurança para acessar algumas áreas nas linhas de frente em particular", disse Arnaud de Baecque, representante residente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Mianmar, à Reuters.