Tumba misteriosa de rei egípcio sem nome é descoberta e desafia cientistas

Nome do proprietário da tumba permanece desconhecido até hoje. Ao que parece, Abydos foi governada por um rei egípcio nesse período.

O nome do rei foi originalmente registrado em cenas pintadas em tijolos rebocados que decoravam a entrada subterrânea da câmara funerária de calcário. No entanto, os textos hieroglíficos foram danificados por antigos ladrões de túmulos e não há o suficiente para ler o nome do rei. Josef Wegner, professor de egiptologia e arqueologia egípcia na Universidade da Pensilvânia

'Dono' da tumba não teve o nome desvendado Imagem: Ministério de Antiguidades do Egito

Criminosos que roubaram a tumba real não deixaram vestígios da múmia ou do sarcófogo. De acordo com o professor Josef Wegner, as buscas por mais informações continuam na região. "A área pode render mais tumbas reais da mesma era [que] podem lançar luz sobre a identidade e propriedade desta nova tumba real", acrescentou.

Estudos no sítio arqueológico de Anubis oferecem novas evidências sobre período egípcio. "A descoberta da tumba real em Abidos fornece novas evidências científicas sobre o desenvolvimento de tumbas reais na necrópole do Monte Anúbis, que remonta à Dinastia de Abidos, uma série de reis que governaram o Alto Egito entre 1700 e 1600 a.C.", afirmou Mohamed Ismail Khaled, Secretário-Geral do Conselho Supremo de Antiguidades.

Oficina cerâmica

Ruínas de uma oficina de cerâmica e vidro também foram encontradas em Banawit, uma vila ao norte de Abydos. Vários sepultamentos foram encontrados no local, incluindo tumbas de tijolos de barro contendo esqueletos e múmias, provavelmente representando sepulturas familiares para homens e mulheres, a maioria dos quais eram crianças.