Antes adormecido, vulcão volta ter erupção 'pelo chão' na Islândia; veja

O vulcão Sundhnukagigar, localizado no sudeste da Islândia, entrou em erupção de maneira inusitada. A lava começou a sair a partir de fissuras no chão, de forma reta - diferentemente do que se está acostumado a ver, com erupções no topo de vulcões. Esta é a oitava vez que ele entra em atividade desde 2023.

O que aconteceu

Helicópteros foram até o local para confirmar onde a lava estava saindo. A Agência Meteorológica da Islândia (OMI) avisou que a erupção começou próxima à cidade de Grindavík.

O local da erupção ainda pode aumentar. De acordo com as autoridades meteorológicas da Islândia, a fissura por onde a lava está saindo tem 500 metros e já chegou à barreira que protege a cidade de Grindavík, ao norte. Eles não descartam a possibilidade de esse espaço continuar aumentando.