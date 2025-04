Senador bateu recorde: quais os discursos mais longos do Congresso dos EUA

Para se caracterizar como "filibuster", um discurso não tem pausas. O parlamentar deve se manter de pé o tempo todo e não interromper o argumento para ir ao banheiro, apenas passando o bastão para o próximo a discursar, se for o caso. Segundo a AP e a BBC, este não foi o caso da fala de Booker, que respondeu a perguntas de outros democratas, feitas para lhe permitir um descanso momentâneo no discurso.

Os discursos recordistas do Capitólio

O primeiro "filibuster" registrado no Senado teria acontecido em 22 de setembro de 1789. O então senador da Pensilvânia William Maclay descreveu em seu diário que "o plano dos virginianos era falar até acabar o tempo, para que a lei não fosse aprovada". No entanto, os arquivos da casa não mencionam por quanto tempo os primeiros longos discursos deste tipo duraram, apenas que eles se tornaram comuns a partir de 1830.

Antes de Booker, o recorde de maior discurso individual era do senador Strom Thurmond, da Carolina do Sul. Ele falou por 24 horas e 18 minutos entre as 20h54 do dia 28 de agosto de 1957 e as 9h12 do dia 29, durante o debate sobre os direitos civis. O monólogo dele era mesmo um "filibuster", porque Thurmond era segregacionista e tentava impedir a aprovação do Ato dos Direitos Civis, que daria o direito ao voto aos negros americanos.

Em 2013, o recorde de Thurmond quase foi quebrado. O senador republicano Ted Cruz falou por 21 horas e 19 minutos entre 24 e 25 de setembro daquele ano, contra o Affordable Care Act, mais popularmente conhecido como Obamacare. A lei aumentou o acesso da população dos EUA a planos de saúde e reformou o sistema nacional.

Já a Câmara tem regras que impõem limites aos discursos dos parlamentares. Eles podem falar por apenas um minuto, exceto o líder da casa ou os líderes de cada partido, que têm direito ao chamado "magic minute" ou "minuto mágico" —sem limites.