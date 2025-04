Número de brasileiros barrados de entrar em Portugal cresce 700% em um ano

O número de brasileiros barrados ao tentar entrar em Portugal disparou em 2024. Em comparação com os dados do ano anterior, houve um crescimento de 700%. As informações são do Relatório Anual de Segurança Interna, divulgado ontem pelo governo português.

O que aconteceu

1.470 brasileiros tiveram a entrada em Portugal negada em 2024. O número é 721% maior em comparação a 2023, quando foram registradas 179 recusas.

O Brasil lidera o ranking de recusas portuguesas. Na sequência, estão a Angola, com 274 negativas, e o Reino Unido, com 108. Países como os EUA (63) e a Venezuela (58) também estão entre as 10 nacionalidades com mais recusas.