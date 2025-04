Esforço do Brasil em negociar tarifaço de Trump foi eficaz, diz Ricupero

O esforço promovido pelo governo brasileiro ao se propor a negociar o tarifaço de Donald Trump com autoridades americanas se mostrou eficaz, avaliou o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos Rubens Ricupero no UOL News, do Canal UOL.

Eu acho que, de fato, o envio da missão que esteve lá e da própria atitude do ministro da Indústria e do Comércio [Geraldo Alckmin] foi muito positivo. Isso tudo mostra a eles que o Brasil não faz parte do problema. Eles estão focados mais naqueles países que possuem saldo comercial com os Estados Unidos. Rubens Ricupero, ex-embaixador do Brasil nos EUA

No mês passado, integrantes do governo Lula (PT) tiveram reuniões técnicas com representantes do governo norte-americano para discutir as tarifas impostas pelos EUA sobre aço e alumínio. O governo brasileiro trabalha, nos bastidores, para restabelecer as quotas de importação a taxa de 25%. Por enquanto, não houve avanço significativo.