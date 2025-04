Quadro de Trump está 'manipulado', diz economista: 'Taxas sem sentido'

O presidente Trump declarou guerra comercial ao mundo aumentando as tarifas para a importação. Em seu discurso, ele prometeu o 'céu aos trabalhadores', com saltos nos postos de trabalho que virão das empresas que devem ampliar a sua produção nos EUA. Mas ele pode acabar entregando um inferno se houver o aumento da inflação com as medidas protecionistas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto acredita que o efeito disso tudo pode ser desastroso para o futuro político de Trump.

Se os trabalhadores norte-americanos não conseguirem comprar os produtos que desejam ou precisam, eles vão jogar a conta na Casa Branca. E não adianta explicar que o plano será de longo prazo. Uma parte do eleitorado menos polarizado pode optar por deputados e senadores democratas nas eleições de meio de período no ano que vem. Daí, este dia, sim, será lembrado como dia da libertação. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Brasil aprovou lei da reciprocidade

Hoje, a Câmara dos Deputados aprovou o PL (Projeto de Lei) que impõe a reciprocidade de regras ambiental e comercial nas relações do Brasil com outros países.