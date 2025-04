Sakamoto: Trump vai à guerra e promete o céu, mas pode entregar o inferno

O republicano anunciou sua nova política comercial, adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.

Ao Canal UOL, Sakamoto explicou que as novas tarifações vão atingir os dois lados (tanto os países exportadores quanto o mercado interno americano). Como consequência, o republicano poderia perder o apoio de parte significativa do seu próprio eleitorado.

[A imposição de tarifas] atinge os dois lados da equação: atinge outros países que estão produzindo e atinge as empresas que estão nos Estados Unidos. E aí também afeta a própria população americana, porque, se você sobretaxa um produto de fora e ele não tem um substituto com qualidade parecida, o aumento é transferido ao consumidor. Isso deve aumentar a inflação no país.

Esse movimento é uma aposta de risco para Trump, porque uma parte significativa de votos que ele teve no ano passado veio de pessoas que depositaram confiança nele. Ele prometeu a melhoria na qualidade de vida baixando o preço dos alimentos, das hipotecas, dos aluguéis, dos carros. Com o aumento de preços, ou com a redução de opções nas gôndolas, isso ficará mais difícil. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto acredita que o efeito disso tudo pode ser desastroso para o futuro político de Trump.