Economista e conservador: quem é Peña, presidente paraguaio alvo da Abin

A Presidência do Paraguai, comandada desde agosto de 2023 por Santiago Peña, foi um dos alvos da ação hacker organizada pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência), segundo o colunista do UOL Aguirre Talento. A eleição do economista manteve o Partido Colorado no poder.

O que aconteceu

Peña é um conservador de 46 anos que foi eleito com apoio do ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018). Ele é o governante mais jovem da era democrática do Paraguai e é considerado um pragmático com uma carreira acadêmica de sucesso, mas pouca experiência política.

Estudou economia na Universidade Católica do Paraguai e fez mestrado na Universidade de Colúmbia (Nova York). Em sua experiência internacional, trabalhou no departamento para a África do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington.