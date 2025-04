'El Loco': quem é ex-sócio excêntrico de Pablo Escobar libertado em Bogotá

Carlos Lehder, na Colômbia, em registro de fevereiro de 1988 Imagem: Eric Vandeville

Tribunal de Bogotá determinou sua libertação na segunda-feira (31). A soltura ocorreu pois os mandados já estavam prescritos. Na chegada à Colômbia, a polícia prendeu Lehder com base em uma condenação datada de 1995, relacionada à posse ilegal de entorpecentes, armas e munição. Dois dias depois, o tribunal determinou que a pena de 24 anos já havia prescrito e ordenou sua imediata soltura.

Quem é Carlos Lehder , o 'El Loco'

Criado em internatos na Colômbia, Lehder se mudou para os EUA nos anos 1970, onde foi preso. Ele vivia com parentes em Nova York e se envolveu com roubo e contrabando de veículos, o que o levou à prisão no estado de Connecticut.

Sua entrada definitiva no mundo do tráfico ocorreu após sua libertação em 1975. Segundo reportagem da BBC, Lehder começou com maconha, mas logo migrou para a cocaína, que se tornaria o centro de seu império criminoso.

Conhecimento sobre logística e rotas aéreas chamou a atenção de Pablo Escobar. Tornou-se então um aliado de Escobar para fortalecer o ainda emergente Cartel de Medellín. Lehder foi peça-chave na inserção da cocaína colombiana no lucrativo mercado dos Estados Unidos.