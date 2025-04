Imigrante legal é deportado dos EUA e preso em El Salvador por engano

Deportação de Garcia levanta críticas semelhantes a casos de deportados à Venezuela. Advogados de venezuelanos presos com base na Alien Enemies Act argumentam que seus clientes não tiveram a chance de contestar as acusações de envolvimento com gangues, e vários acabaram na mesma prisão salvadorenha sem qualquer possibilidade de recorrer ou retornar aos EUA, conforme apurou o NYT.

EUA tentaram deportar salvadorenho em março de 2019. Segundo os mesmos documentos judiciais obtidos pelo NYT, agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA tentaram deportar Garcia há seis anos, alegando que um informante confidencial afirmou que ele era um membro de alto escalão da gangue criminosa MS-13, de origem salvadorenha.

À época, Garcia recorreu da acusação e entrou com um pedido de asilo no país. Em outubro de 2019, um juiz de imigração acatou o recurso e concedeu a ele o status de "suspensão de remoção", protegendo-o da deportação para El Salvador. Esse status ainda estava ativo — e era de conhecimento dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA — quando ele foi colocado no voo de deportação no mês passado.