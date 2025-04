Líderes europeus se preparam para agir contra Trump: 'Desordem econômica'

O ministro italiano de Assuntos da UE, Tommaso Foti, alertou contra uma abordagem de ''olho por olho'' da Europa. ''Há uma necessidade de diálogo... quanto menos levantarmos a voz, melhor, o ponto deve ser determinado quando estivermos na mesa (de negociação)", disse ele em um evento de lobby empresarial em Roma.

A França declarou que o novo pacote pode levar a uma ''grande desordem econômica''. A porta-voz do governo, Sophie Primas, falou que o país espera que as tarifas a serem anunciadas sejam da ordem de 20% a 25% sobre produtos franceses e europeus. O ministro francês da Indústria, Marc Ferracci, defendeu mais cedo uma resposta "proporcional".

Reino Unido afirmou estar se preparando para ''todas as eventualidades''. O premiê Keir Starmer explicou hoje aos parlamentares que, embora todas as opções estejam sendo consideradas, ele evitaria qualquer reação impulsiva.

Nossa decisão sempre será guiada por nossos interesses nacionais, e é por isso que nos preparamos para todas as eventualidades, e não descartaremos nada. Keir Starmer

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco tem um "plano forte" para retaliar as tarifas americanas, se necessário. A estratégia é primeiro tentar a negociação e utilizar as "cartas" europeias, como o tamanho do mercado local e a possibilidade de contramedidas firmes. Em segundo e terceiro lugar, o bloco trabalhará para diversificar parcerias comerciais com outros países e para fortalecer o Mercado Único Europeu.

"Tarifaço" do republicano tem gerado apreensão em líderes mundiais e representantes econômicos. Essas autoridades não sabem exatamente como será a nova cobrança de tarifas americanas e esperam que algumas dúvidas sejam respondidas no evento de hoje.