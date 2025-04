O que esperar do anúncio das tarifas de Donald Trump

O anúncio das tarifas recíprocas a todos os países que fazem comércio com os EUA está marcado para as 17h (horário de Brasília) de hoje. Os detalhes do plano serão revelados por Donald Trump no jardim da Casa Branca.

Nos bastidores, a equipe de Trump discute três modelos: uma tarifa única de 20% sobre quase todos os produtos importados pelos EUA; tarifas individuais por país, calculadas com base nas barreiras que os EUA enfrentam em cada mercado; ou a classificação dos países em categorias, com uma tarifa única para cada categoria, provavelmente menor do que 20%.

Também não está claro se as tarifas vão se somar às taxas já anunciadas sobre as importações de alguns produtos (automóveis e aço) e países (China, Canadá e México).