Senador dos EUA bate recorde com discurso de 25 h contra políticas de Trump

Durante todo o seu discurso, ele não sentou, não foi ao banheiro e nem comeu. As limitações seguem as regras do Senado, que não permite que o palestrante sente nem faça intervalos. O único respiro permitido é o da voz, caso outro senador tome a palavra para fazer uma pergunta ao congressista que está no púlpito.

Booker se preparou fisicamente antes de discursar, parando de comer e de consumir líquidos com antecedência. "Minha estratégia foi parar de comer. Acho (que) parei de comer na sexta-feira e depois suspendi a ingestão de líquidos uma noite antes de começar", declarou à imprensa no Capitólio.

Em comunicado, o gabinete do senador afirmou que ele estava "cansado e um pouco rouco". O método "teve seus benefícios e também suas desvantagens... diferentes grupos musculares começam a sofrer cãibras pela desidratação", acrescentou.

Discurso foi marcado por críticas a Trump

"Levanto-me nesta noite porque acredito, sinceramente, que o nosso país está em crise", disse ontem o senador de Nova Jersey, 55, no início do seu discurso. "Estes não são tempos normais nos Estados Unidos", acrescentou, com a voz embargada. Booker retomou o slogan do ex-congressista democrata John Lewis ao convocar os americanos a criar uma "boa desordem" na sociedade diante das políticas de Trump.

"Não se trata de esquerda ou direita. Trata-se do bem ou do mal. Estados Unidos, esta é uma questão moral. A Constituição vive em seu coração?", afirmou o senador. Durante horas, atacou as políticas radicais de corte de gastos de Trump, que ao lado de seu principal assessor, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, eliminou programas governamentais sem o consentimento do Congresso. Ele também estimou que Trump ameaça a democracia americana ao acumular cada vez mais poder.