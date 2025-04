Tarifas de Trump: veja lista completa de novas taxas dos EUA para cada país

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou hoje taxas classificadas como "recíprocas" para diversos países.

Como Trump taxou cada país?

Brasil aplica 10%, vai receber em troca 10%

China aplica 67%, vai receber em troca 34%

União Europeia aplica 39%, vai receber em troca 20%

Vietnã aplica 90%, vai receber em troca 46%

Taiwan aplica 64%, vai receber em troca 32%

Japão aplica 46%, vai receber em troca 24%

Índia aplica 52%, vai receber em troca 26%

Coreia do Sul aplica 50%, vai receber em troca 25%

Tailândia aplica 72%, vai receber em troca 36%

Suíça aplica 61%, vai receber em troca 31%

Indonésia aplica 64%, vai receber em troca 32%

Malásia aplica 47%, vai receber em troca 24%

Cambodja aplica 10%, vai receber em troca 10%

Reino Unido aplica 10%, vai receber em troca 10%

África do Sul aplica 60%, vai receber em troca 30%

Bangladesh aplica 74%, vai receber em troca 37%

Singapura aplica 10%, vai receber em troca 10%

Israel aplica 33%, vai receber em troca 17%

Filipinas aplica 10%, vai receber em troca 10%

Chile aplica 10%, vai receber em troca 10%

Peru aplica 10%, vai receber em troca 10%

Nicarágua aplica 36%, vai receber em troca 18%

Noruega aplica 30%, vai receber em troca 15%

Costa Rica aplica 17%, vai receber em troca 10%

Jordânia aplica 40%, vai receber em troca 20%

República Dominicana aplica 10%, vai receber em troca 10%

Emirados Árabes Unidos aplica 10%, vai receber em troca 10%

Nova Zelândia aplica 20%, vai receber em troca 10%

Argentina aplica 10%, vai receber em troca 10%¨

Equador aplica 12%, vai receber em troca 10%

Guatemala aplica 10%, vai receber em troca 10%

Honduras aplica 10%, vai receber em troca 10%

Madagascar aplica 93%, vai receber em troca 47%

Mianmar aplica 88%, vai receber em troca 44%

Tunísia aplica 55%, vai receber em troca 28%

Cazaquistão aplica 54%, vai receber em troca 27%

Sérvia aplica 74%, vai receber em troca 37%

Egito aplica 10%, vai receber em troca 10%

Arábia Saudita aplica 10%, vai receber em troca 10%

El Salvador aplica 10%, vai receber em troca 10%

Costa do Marfim aplica 41%, vai receber em troca 21%

Laos aplica 95%, vai receber em troca 48%

Botsuana aplica 74%, vai receber em troca 37%

Trinidad e Tobago aplica 12%, vai receber em troca 10%

Marrocos aplica 10%, vai receber em troca 10%

Algéria aplica 59%, vai receber em troca 30%

Omã aplica 10%, vai receber em troca 10%

Uruguai aplica 10%, vai receber em troca 10%

Bahamas aplica 10%, vai receber em troca 10%

Lesoto aplica 99%, vai receber em troca 50%

Ucrânia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Bahrein aplica 10%, vai receber em troca 10%

Catar aplica 10%, vai receber em troca 10%

Maurício aplica 80%, vai receber em troca 40%

Fiji aplica 63%, vai receber em troca 32%

Islândia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Quênia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Liechtenstein aplica 73%, vai receber em troca 37%

Guiana aplica 76%, vai receber em troca 38%

Haiti aplica 10%, vai receber em troca 10%

Bósnia e Herzegovina aplica 70%, vai receber em troca 35%

Nigéria aplica 27%, vai receber em troca 14%

Namíbia aplica 42%, vai receber em troca 21%

Brunei aplica 47%, vai receber em troca 24%

Bolívia aplica 20%, vai receber em troca 10%

Panamá aplica 10%, vai receber em troca 10%

Venezuela aplica 29%, vai receber em troca 15%

Macedônia do Norte aplica 65%, vai receber em troca 33%

Etiópia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Gana aplica 17%, vai receber em troca 10%

Moldávia aplica 61%, vai receber em troca 31%

Angola aplica 63%, vai receber em troca 32%

República Democrática do Congo aplica 22%, vai receber em troca 11%

Jamaica aplica 10%, vai receber em troca 10%

Moçambique aplica 31%, vai receber em troca 16%

Paraguai aplica 10%, vai receber em troca 10%

Zâmbia aplica 33%, vai receber em troca 17%

Líbano aplica 10%, vai receber em troca 10%

Tanzânia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Iraque aplica 78%, vai receber em troca 39%

Geórgia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Senegal aplica 10%, vai receber em troca 10%

Azerbaijão aplica 10%, vai receber em troca 10%

Camarões aplica 22%, vai receber em troca 11%

Uganda aplica 10%, vai receber em troca 10%

Albânia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Armênia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Nepal aplica 10%, vai receber em troca 10%

Sint Maarten aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilhas Malvinas aplica 82%, vai receber em troca 41%

Gabão aplica 10%, vai receber em troca 10%

Kuwait aplica 10%, vai receber em troca 10%

Togo aplica 10%, vai receber em troca 10%

Suriname aplica 10%, vai receber em troca 10%

Belize aplica 10%, vai receber em troca 10%

Papua-Nova Guiné aplica 15%, vai receber em troca 10%

Malawi aplica 34%, vai receber em troca 17%

Libéria aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilhas Virgens Britânicas aplica 10%, vai receber em troca 10%

Afeganistão aplica 49%, vai receber em troca 10%

Zimbábue aplica 35%, vai receber em troca 18%

Benim aplica 10%, vai receber em troca 10%

Barbados aplica 10%, vai receber em troca 10%

Mônaco aplica 10%, vai receber em troca 10%

Síria aplica 81%, vai receber em troca 41%

Uzbequistão aplica 10%, vai receber em troca 10%

República do Congo aplica 10%, vai receber em troca 10%

Djibuti aplica 10%, vai receber em troca 10%

Polinésia Francesa aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilhas Cayman aplica 10%, vai receber em troca 10%

Kosovo aplica 10%, vai receber em troca 10%

Curaçao aplica 10%, vai receber em troca 10%

Vanuatu aplica 44%, vai receber em troca 22%

Ruanda aplica 10%, vai receber em troca 10%

Serra Leoa aplica 10%, vai receber em troca 10%

Mongólia aplica 10%, vai receber em troca 10%

San Marino aplica 10%, vai receber em troca 10%

Antígua e Barbuda aplica 10%, vai receber em troca 10%

Bermudas aplica 10%, vai receber em troca 10%

Essuatíni (Suazilândia) aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilhas Marshall aplica 10%, vai receber em troca 10%

Saint Pierre e Miquelon aplica 99%, vai receber em troca 50%

São Cristóvão e Neves aplica 10%, vai receber em troca 10%

Turcomenistão aplica 10%, vai receber em troca 10%

Granada aplica 10%, vai receber em troca 10%

Sudão aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilhas Turks e Caicos aplica 10%, vai receber em troca 10%

Aruba aplica 10%, vai receber em troca 10%

Montenegro aplica 10%, vai receber em troca 10%

Santa Helena aplica 15%, vai receber em troca 10%

Quirguistão aplica 10%, vai receber em troca 10%

Iémen aplica 10%, vai receber em troca 10%

São Vicente e Granadinas aplica 10%, vai receber em troca 10%

Níger aplica 10%, vai receber em troca 10%

Santa Lúcia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Nauru aplica 59%, vai receber em troca 30%

Guiné Equatorial aplica 25%, vai receber em troca 13%

Irã aplica 10%, vai receber em troca 10%

Líbia aplica 61%, vai receber em troca 31%

Samoa aplica 10%, vai receber em troca 10%

Guiné aplica 10%, vai receber em troca 10%

Timor-Leste aplica 10%, vai receber em troca 10%

Montserrat aplica 10%, vai receber em troca 10%

Chade aplica 26%, vai receber em troca 10%

Mali aplica 10%, vai receber em troca 10%

Maldivas aplica 10%, vai receber em troca 10%

Tajiquistão aplica 10%, vai receber em troca 10%

Cabo Verde aplica 10%, vai receber em troca 10%

Burundi aplica 10%, vai receber em troca 10%

Guadalupe aplica 10%, vai receber em troca 10%

Butão aplica 10%, vai receber em troca 10%

Martinica aplica 10%, vai receber em troca 10%

Tonga aplica 10%, vai receber em troca 10%

Mauritânia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Dominica aplica 10%, vai receber em troca 10%

Micronésia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Gâmbia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Guiana Francesa aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilha Christmas aplica 10%, vai receber em troca 10%

Andorra aplica 10%, vai receber em troca 10%

República Centro-Africana aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilhas Salomão aplica 10%, vai receber em troca 10%

Mayotte aplica 10%, vai receber em troca 10%

Anguila aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilhas Cocos (Keeling) aplica 10%, vai receber em troca 10%

Eritreia aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilhas Cook aplica 10%, vai receber em troca 10%

Sudão do Sul aplica 10%, vai receber em troca 10%

Comores aplica 10%, vai receber em troca 10%

Kiribati aplica 10%, vai receber em troca 10%

São Tomé e Príncipe aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilha Norfolk aplica 58%, vai receber em troca 29%

Gibraltar aplica 10%, vai receber em troca 10%

Tuvalu aplica 10%, vai receber em troca 10%

Território Britânico do Oceano Índico aplica 10%, vai receber em troca 10%

Tokelau aplica 10%, vai receber em troca 10%

Guiné-Bissau aplica 10%, vai receber em troca 10%

Svalbard e Jan Mayen aplica 10%, vai receber em troca 10%

Ilhas Heard e McDonald aplica 10%, vai receber em troca 10%

aplica 10%, vai receber em troca 10% Reunion aplica 73%, vai receber em troca 37%

O que aconteceu

O ato foi nomeado pelo republicano como o "Dia de Libertação". A meta, segundo a Casa Branca, é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.