Brasileiro-palestino morreu em Israel após passar fome em prisão, diz ONG

O brasileiro-palestino Walid Khaled Abdallah, 17, morreu em uma prisão israelense após desmaiar de fome e bater a cabeça no chão. A informação foi divulgada hoje pela ONG internacional Defesa das Crianças Palestinas (DCIP, na sigla em inglês) e confirmada pela Fepal (Federação Árabe Palestina do Brasil).

O que aconteceu

Walid desmaiou no pátio de uma prisão na cidade de Megiddo, no norte de Israel, em 22 de março. Outros adolescentes detidos na mesma prisão pediram ajuda aos guardas, mas foram ignorados. Eles mesmos carregaram o brasileiro-palestino, levaram o garoto até o portão do pátio, e os agentes o retiraram do local, segundo a ONG.

Depois, o brasileiro-palestino foi levado para a clínica da prisão. A equipe médica tentou ressuscitá-lo com um desfibrilador e adrenalina, mas sem sucesso.