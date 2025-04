Um mês após retomada, buscas por avião que sumiu há 11 anos são suspensas

O ministro do transporte da Malásia afirmou hoje que as buscas pelo voo MH370 da Malaysia Airlines foram novamente suspensas. As operações haviam sido retomadas há cerca de um mês.

O que aconteceu

À AFP, o ministro Anthony Loke afirmou que a Ocean Infinity, empresa responsável pelas buscas, interrompeu a operação "por enquanto". "Eles retomarão as buscas no final deste ano", disse.

"Agora não é o momento", justificou o ministro. O anúncio da retomada das buscas foi feito em 25 de fevereiro.