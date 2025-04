Vizinhos criticados por Trump, Canadá e México escapam da lista de tarifas

Após o anúncio do republicano, o primeiro-ministro do Canadá disse vai retaliar os EUA. Mark Carney falou que lutará com "propósito e força" para proteger trabalhadores e empresas locais, mas não detalhou quais ações tomará, segundo o CBC. Sem responder perguntas da imprensa, ele ainda acrescentou que as medidas do país vizinho "mudarão fundamentalmente o sistema de comércio internacional".

Apesar da fala, Carney acrescentou que o anúncio de Trump "preservou uma série de elementos importantes da relação comercial entre os dois países". A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, não se manifestou nas redes sociais sobre o tarifaço americano. EUA, Canadá e México têm um acordo de Livre-Comércio da América do Norte, antigo Nafta.

Canadá já havia anunciado tarifa de 25% sobre produtos americanos; México deve seguir o mesmo caminho —o que pode prejudicar exportadores americanos. Ontem, o governo mexicano disse preparar um "plano abrangente" para fortalecer sua economia em resposta às tarifas alfandegárias de Trump. O México é um dos países mais vulneráveis às tarifas de Trump, já que envia mais de 80% de suas exportações aos EUA, seu principal parceiro comercial.

"Tarifaço global"

Trump anunciou um "tarifaço global" sobre impostos de importação, com os produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "Dia de Libertação".

A nova política comercial adota a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, se baseia na taxação dos produtos americanos no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.