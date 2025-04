Salto: 'Tarifaço' terá povo americano como maior perdedor no curto prazo

O republicano informou a sua nova política comercial, adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.

O próprio Brasil vivenciou no passado a chamada política de substituição de importações. Os Estados Unidos fizeram e fazem políticas industriais com subsídios, com coisas mais sofisticadas, até previstas em orçamento, isenções, políticas tributárias e tudo mais.

Agora é esperar que a tarifa mais alta tenha o condão de aumentar as plantas industriais da noite de dia para o dia, de fabricar mais produtos, produzir mais produtos nos EUA e a preços que sejam condizentes com o salário médio dos americanos é uma ilusão, isso não vai acontecer, o ajuste vai se dar numa inflação mais alta, esse é o problema.

Ele [Trump] corre o risco com essa política e o risco de jogar a economia americana para um ritmo de crescimento muito mais baixo e com inflação alta. É o que a gente chama na literatura de economia de estagflação, quando o crescimento desacelera e a inflação acelera. É muito preocupante esse novo modelo econômico que está se configurando nos Estados Unidos. Felipe Salto, colunista do UOL

Dólar despenca e real ganha força após anúncio de 'tarifaço'; entenda

Felipe Salto também explicou por que a moeda brasileira ganhou força sobre o dólar no primeiro dia após o anúncio do 'tarifaço' de Donald Trump.