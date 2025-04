'Minha professora protegeu o criminoso nazista mais procurado do mundo'

A jornalista Betina Anton resgatou memórias da infância para escrever o livro "Baviera Tropical" (Editora Todavia, 384 páginas), que conta a vida de Josef Mengele no Brasil. O médico nazista chamado de "anjo da morte" passou 18 anos no país e morreu em Bertioga, no litoral paulista, em 1979.

A obra ganhou o Jabuti —mais tradicional prêmio da literatura brasileira—, na categoria biografia e reportagem, em novembro. Ao UOL, Betina conta o que descobriu sobre a trajetória de Mengele no Brasil —e relata uma conexão improvável de sua infância com uma personagem do caso.