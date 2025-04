Mercados despencam após anúncio de tarifas americanas; mundo teme recessão

Há preocupação, porém, com a possibilidade de que países que sofreram uma taxação mais alta dos EUA desviem sua produção para outros mercados, aumentando a concorrência com o Brasil, ou que reduzam os preços de seus produtos exportados para o mercado brasileiro.

'Trump contra a globalização'

As tarifas anunciadas ontem por Trump foram manchete nos principais jornais internacionais. O Wall Street Journal, principal diário econômico e jornal de maior tiragem nos EUA, afirmou que "com o novo regime, Trump quer acabar com a era da globalização", mas alerta que há obstáculos no caminho do objetivo do presidente de revigorar a indústria americana.

O Financial Times destacou o temor de "grandes perdas" nos mercados de ações e citou Francesco Pesole, estrategista do banco ING, para quem "a perda de confiança em ativos em dólar é um voto de não confiança nos primeiros 100 dias do governo Trump".

O francês Le Monde afirmou em sua manchete que "Trump lançou sua guerra comercial mundial". O espanhol El País notou que Trump anunciou uma tarifa universal de 10%, "mas impôs um castigo maior aos seus principais sócios", em uma referência à tarifa de 20% contra a União Europeia.

O anúncio

As tarifas recíprocas foram anunciadas por Donald Trump com pompa em uma cerimônia com quase todos os seus ministros no jardim da Casa Branca.