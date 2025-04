Número de mortos após terremoto em Mianmar passa de 3.000

O número de mortos após o terremoto em Mianmar superou a marca de 3.000, segundo balanço atualizado divulgado hoje. As buscas por sobreviventes continuam.

O que aconteceu

3.085 pessoas morreram e 341 ainda estão desaparecidas. No total, 4.715 ficaram feridas em Mianmar no terremoto do último dia 28 de março.

"Prosseguimos com as operações de busca e resgate. Expressamos nossa gratidão à comunidade internacional e às equipes médicas por seu trabalho incansável", afirmou o porta-voz da junta militar, Zaw Min Tun, à AFP.