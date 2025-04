Ataque israelense a escola mata ao menos 27 pessoas em Gaza

Exército de Israel alega ter atacado um ''centro de comando e controle do Hamas''. Os militares disseram ainda que tomaram medidas para diminuir os danos aos civis. O grupo extremista, Hamas, por sua vez, chamou o ataque à escola de ''massacre hediondo'' de inocentes.

Palestinos inspecionam os danos na escola Dar Al-Arqam no dia 4 de abril Imagem: Mahmoud Issa / Reuters

Israel tem intensificado sua ofensiva na região na tentativa de pressionar o Hamas. Ontem, o exército ordenou que mais moradores de partes do norte de Gaza se mudassem para abrigos no lado oeste da cidade, alertando que planejava "trabalhar com força extrema".

No início do mês, Israel encerrou o cessar-fogo com o Hamas e retomou a guerra em Gaza. A guerra em Gaza começou quando militantes liderados pelos extremistas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e fazendo 251 reféns. Desde então, Israel matou mais de 50.000 palestinos, conforme o Ministério da Saúde do enclave.