China anuncia tarifas de 34% contra os EUA, e mercados afundam ainda mais

"O que Trump chamou de tarifa recíproca (...) é tarifa estimada para fechar o déficit comercial americano com os países, baseada em uma conta de padaria", disse Pedro Rossi, professor livre-docente do Instituto de Economia da Unicamp, ao colunista do UOL Leonardo Sakamoto.

Tribunal Constitucional da Coreia confirma impeachment de presidente afastado

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou hoje por unanimidade o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol, que estava afastado do cargo por decisão do Congresso desde dezembro. A decisão é definitiva, e eleições serão convocadas para, no máximo, daqui a 60 dias.

Yoon Suk Yeol foi afastado depois de ter tentado sem sucesso impor lei marcial, fechar o Parlamento e proibir reuniões políticas.

Ao ler a decisão, o presidente do tribunal, o juiz Moon Hyung-bae, afirmou que as ações de Yoon "violaram os princípios fundamentais do Estado de direito e do governo democrático".

O ex-presidente também é alvo de um processo penal por "insurreição", crime que pode ser punido com prisão perpétua ou pena de morte na Coreia do Sul.