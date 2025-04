Professor: Trump gritou 'truco' para China sem ter o cacife necessário

O republicano informou a sua nova política comercial, adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.

Hoje, a China anunciou que imporá tarifas adicionais de 34% sobre importações dos EUA em retaliação às tarifas do mesmo valor reveladas por Trump. A partir do dia 10 de abril, serão 34% para produtos que se somam às taxas existentes.

Ao Canal UOL, o professor disse que produtores do agronegócio americano —um dos setores que mais apoiaram Trump nas eleições— devem sofrer com as novas tarifações impostas.

Quando você olha para dentro dos Estados Unidos, a base de apoio americana, a base de apoio do Trump, é essencialmente o agronegócio. São eles que serão os maiores perdedores. A soja aqui já subiu de preço. O preço no Porto de Santos já subiu.

Isso acontece porque eles [os chineses] são os grandes compradores de soja americana. O valor é US$ 164 bilhões. Isso vai ser uma festa para os demais produtores [dentre eles, os produtores brasileiros].