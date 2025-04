'Festa do botox', clínica improvisada e fuga: falso médico é preso nos EUA

Um falso médico foi preso em Nova York após uma cirurgia malsucedida deixar uma mulher de 31 anos à beira da morte. O homem tentava deixar o país quando foi capturado. As informações são do The New York Times.

O que aconteceu

A mulher recorreu a Felipe Hoyos-Foronda, de 38 anos, para remover implantes nos glúteos. Ele realizava os atendimentos em sua residência, em um consultório improvisado e sem licença, segundo a polícia.

Durante o procedimento, a paciente sofreu uma parada cardíaca e o falso médico chamou uma ambulância. Em seguida, ele fugiu do local. A identidade da mulher de 31 anos não foi informada.