Josias: Milei mostra ser patriota 'mequetrefe' e puxa-saco de Trump

Se todo mundo começar a reagir na mesma moeda, ainda que de maneira proporcionalmente menor, a gente verá a incerteza (...) Só que esse tipo de atividade coordenada, produz uma pobreza coletiva. Quando todo mundo faz isso, o comércio interno paralisa e a gente perde uma fonte nacional de dinamismo.

O que a gente espera é uma pressão inflacionária imediata e uma desaceleração da economia no mundo todo. André Roncaglia, representante do Brasil no FMI

Assista ao comentário no vídeo abaixo:

